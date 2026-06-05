Токаев подписал закон о президенте Казахстана и институте вице-президента

Закон определяет правовое положение, полномочия и обеспечение деятельности президента республики. Кроме того, в законе прописано правовое положение вице-президента Казахстана. «Ключевой новеллой закона стало учреждение института вице-президента. По поручению главы государства вице-президент представляет его интересы при взаимодействии с госорганами и выполняет функции, определенные президентом», — отметила пресс-служба.