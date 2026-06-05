Житель Челябинской области был приговорен к 15,5 года колонии за госизмену

Суд счел доказанным, что обвиняемый был сторонником террористического украинского военизированного объединения и, выполняя указания куратора, оказывал помощь спецслужбам Украины. Также он в январе 2024 года разместил в публичном доступе материалы, содержащие призывы к оправданию и осуществлению террористической деятельности.