Житель Челябинской области был приговорен к 15,5 года колонии за госизмену

Житель Челябинской области был решением суда признан виновным в оказании помощи спецслужбам Украины и приговорен к 15,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону, которую цитирует ТАСС.
Суд счел доказанным, что обвиняемый был сторонником террористического украинского военизированного объединения и, выполняя указания куратора, оказывал помощь спецслужбам Украины. Также он в январе 2024 года разместил в публичном доступе материалы, содержащие призывы к оправданию и осуществлению террористической деятельности.
Фигуранта признали виновным по трем статьям — ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
При вынесении приговора учитывалось деятельное раскаяние и полное признание вины, сказали в пресс-службе.
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