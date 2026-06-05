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Элитное подразделение ВСУ проиграло бой за Комсомольское в Запорожье

Командир взвода, служащий в 114-м полку группировки «Восток» и известный под позывным Танкист, сообщил, что элитное подразделение украинских сил — 25-я воздушно-десантная бригада — понесла серьёзные утраты в ходе сражений за населённый пункт Комсомольское.

Командир взвода, служащий в 114-м полку группировки «Восток» и известный под позывным Танкист, сообщил, что элитное подразделение украинских сил — 25-я воздушно-десантная бригада — понесла серьёзные утраты в ходе сражений за населённый пункт Комсомольское. Об этом информирует агентство РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что, хотя украинские бойцы считаются элитными, российские солдаты из группировки «Восток» проявили большее мастерство и сумели полностью овладеть посёлком. «Приблизительно одна-две роты находились на позициях, и все они были выведены из строя. Часть попала в плен, часть была ликвидирована», — уточнил Танкист.

Напомним, что российские подразделения 4 июня установили контроль над Комсомольским, расположенным в Запорожской области. Операцию проводили силы группировки войск «Восток».

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