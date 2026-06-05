Элитное подразделение ВСУ проиграло бой за Комсомольское в Запорожье

Военнослужащий отметил, что, хотя украинские бойцы считаются элитными, российские солдаты из группировки «Восток» проявили большее мастерство и сумели полностью овладеть посёлком. «Приблизительно одна-две роты находились на позициях, и все они были выведены из строя. Часть попала в плен, часть была ликвидирована», — уточнил Танкист.