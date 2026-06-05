Российский боец захватил ценный трофей ВСУ

Боец разведывательно-штурмовой бригады «Волки» с позывным Тихий захватил тяжелый украинский гексакоптер Vampire. По данным Минобороны России, дрон является ценным трофеем для Вооруженных сил России (ВС РФ).
Инцидент произошел на краматорско-дружковском направлении. По информации ведомства, украинский беспилотник совершил неудачный вылет, сбросив свой груз, но затем был вынужден совершить посадку в нейтральной зоне из-за разряженной батареи во время возвращения.
В Минобороны рассказали, что боец с позывным Тихий успешно эвакуировал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), преодолев минные поля противника. Беспилотник, обнаруженный им, находится в отличном состоянии, как отметили в оборонном ведомстве.
Ранее боец с позывным Танкист рассказал об особенной тактике, использованной при освобождении Комсомольского.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.