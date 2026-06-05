Николас Мадуро нанял адвоката, защищавшего Пи Дидди

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, который в настоящее время находится в американском исправительном учреждении в ожидании разбирательства, заключил соглашение о юридическом представительстве с Анной Эстевао — адвокатом, ранее защищавшим рэпера Пи Дидди (Шона Комбса). Как информирует агентство EFE, это стало известно после того, как уведомление о включении Эстевао в состав защиты Мадуро было подано в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка.
Именно в этом суде рассматривается дело венесуэльского политика, которому предъявлены обвинения в наркотерроризме и незаконном обороте наркотических веществ.
Ранее Эстевао участвовала в судебном процессе Пи Дидди, который завершился оправданием музыканта по самым тяжким пунктам, связанным с торговлей людьми для целей сексуальной эксплуатации. Источники агентства отмечают, что Мадуро наращивает свою юридическую команду в преддверии суда, очередное заседание по которому запланировано на 30 июня.
Напомним, что 3 января 2026 года Вооруженные силы США осуществили атаку на территорию Венесуэлы, в ходе которой президент Николас Мадуро был задержан и вывезен в Соединенные Штаты. Уже 5 января того же года начался процесс по делу о руководстве наркокартелем и прочих противоправных действиях.
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