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Бомбардировщики США продолжают отрабатывать маршруты до Ирана

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer продолжают совершать длительные полеты для подготовки к реальным боевым вылетам. Площадкой базирования военной авиации является британская авиабаза Фэрфорд. Об этом сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Минобороны РК/AP

Несмотря на то, что сейчас действует соглашение о прекращении огня с Ираном, в последние дни тяжелые бомбардировщики США выполняют тренировочные полеты ежедневно. Таким образом военные поддерживают боевую готовность, пишет «Интерфакс» со ссылкой на MATA.

Каждый такой вылет длится около 9−10 часов. За это время самолеты способны преодолеть большую часть маршрута от Англии до Ближнего Востока и вернуться обратно.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) неоднократно заявляло, что часть этих машин летала непосредственно в район Ближнего Востока. При этом конкретные цели и районы выполнения задач командование не раскрывало как секретные сведения.

На базе Фэрфорд сейчас развернута группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков. В ее составе — 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress. Во время военной операции США против Ирана они применялись для ударов по ключевым объектам. В частности, по защищенным местам хранения, размещения и производства баллистических ракет.

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