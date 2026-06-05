Бомбардировщики США продолжают отрабатывать маршруты до Ирана

На базе Фэрфорд сейчас развернута группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков. В ее составе — 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress. Во время военной операции США против Ирана они применялись для ударов по ключевым объектам. В частности, по защищенным местам хранения, размещения и производства баллистических ракет.