Бомбардировщики США продолжают отрабатывать маршруты до Ирана

Каждый такой вылет длится около 9−10 часов. За это время самолеты способны преодолеть большую часть маршрута от Англии до Ближнего Востока и вернуться обратно.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) неоднократно заявляло, что часть этих машин летала непосредственно в район Ближнего Востока. При этом конкретные цели и районы выполнения задач командование не раскрывало как секретные сведения.
На базе Фэрфорд сейчас развернута группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков. В ее составе — 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress. Во время военной операции США против Ирана они применялись для ударов по ключевым объектам. В частности, по защищенным местам хранения, размещения и производства баллистических ракет.