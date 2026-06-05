Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Внуково ввели обслуживание рейсов по согласованию

Аэропорт Внуково перешел на прием и отправку воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Источник: РБК

Аэропорт Внуково перешел на прием и отправку воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ведомство объяснило принятие мер введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты ради безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В течение ночи Росавиация сообщала об ограничениях, введенных в аэропортах России, однако часть из них позднее была снята.

На момент подготовки материала прием и выпуск рейсов приостановлены в воздушных хабах Нижнего Новгорода (Чкалов) и Калуги (Грабцево).

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».