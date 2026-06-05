Во Внуково ввели обслуживание рейсов по согласованию

Аэропорт Внуково перешел на прием и отправку воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ведомство объяснило принятие мер введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты ради безопасности полетов», — говорится в сообщении.
В течение ночи Росавиация сообщала об ограничениях, введенных в аэропортах России, однако часть из них позднее была снята.
На момент подготовки материала прием и выпуск рейсов приостановлены в воздушных хабах Нижнего Новгорода (Чкалов) и Калуги (Грабцево).
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