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ФСБ сообщила об уничтожении диверсантов и пункта управления дронами ВСУ

Специалисты ФСБ из отряда «Горыныч» ликвидировали четыре разведывательно-диверсионные группы украинской армии в районе Константиновки.

Специалисты ФСБ из отряда «Горыныч» ликвидировали четыре разведывательно-диверсионные группы украинской армии в районе Константиновки. Информацию предоставило ТАСС со ссылкой на республиканское управление ФСБ по ДНР.

Как уточняется в сообщении, эти группы располагались на путях, по которым перемещались российские военные. Помимо этого, сотрудники ведомства обнаружили и уничтожили командный пункт для управления дронами ВСУ, а также устройство для ретрансляции сигналов беспилотников.

Российские дипломаты помогли вернуть из Израиля оставшегося без семьи ребенка.

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