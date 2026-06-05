Россия и Украина договорились о прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта ЛЭП

Подача энергии по «Днепровской» ЛЭП остановилась более двух месяцев назад. Она получила повреждения в районе линии контроля, что осложняло задачу ее ремонта, пояснили в МАГАТЭ. После этого возможность охлаждения шести остановленных реакторов ЗАЭС стала зависеть от единственной линии на 330 кВ. За последние недели подача электричества по этой линии также несколько раз прекращалась, и станцию питали аварийные дизельные генераторы, напомнили в МАГАТЭ.