Эксперт раскрыл, почему Иран и США не смогут договориться о мире

Политолог напомнил, что Иран уже дважды пытался вести переговоры с США — весной прошлого года и в феврале этого. Оба раунда закончились эскалацией: сначала в июне удары нанес Израиль, а затем, в конце февраля — начале марта, ударили американцы. В Тегеране исходят из того, что второй раунд войны неизбежен, так как Белый дом остался недоволен результатами первого.