Эксперт раскрыл, почему Иран и США не смогут договориться о мире

«Я довольно пессимистично настроен в плане каких-либо возможных переговоров даже Ирана и США, не говоря уже о том, что они могут заключить какую-то сделку. Откровенно говоря, сегодня Тегеран и Вашингтон находятся на противоположных позициях в отношении друг друга. Позиции звучат ультимативно и очень жестко», — заявил собеседник NEWS.ru.
Ибрагимов отметил, что не видит серьезного окна возможностей для запуска диалога. Америка продолжает наращивать давление, а Иран не собирается сбавлять обороты. Иранская сторона считает себя жертвой неспровоцированной агрессии, поэтому, как полагают в Тегеране, у них есть полное моральное право диктовать свои условия.
Политолог напомнил, что Иран уже дважды пытался вести переговоры с США — весной прошлого года и в феврале этого. Оба раунда закончились эскалацией: сначала в июне удары нанес Израиль, а затем, в конце февраля — начале марта, ударили американцы. В Тегеране исходят из того, что второй раунд войны неизбежен, так как Белый дом остался недоволен результатами первого.
«Иранцы абсолютно уверены: раз война неизбежна, нет смысла унижать себя в ходе аморфных переговоров, если американцы все равно не будут слушать противоположную позицию», — подчеркнул Ибрагимов. Он резюмировал, что даже если гипотетический шанс на мир и существует, он является минимальным.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил сценарий, при котором Вашингтон может вернуться к полномасштабным боевым действиям против Ирана. Речь идет о возможной гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что в таком случае Соединенные Штаты способны отказаться от действующего режима прекращения огня.