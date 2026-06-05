Bloomberg: Киев испытывает стресс из-за баллистических ракет РФ

В публикации отмечается, что «Украина испытывает стресс, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать возможности этого оружия».
Как уточняется, украинский конфликт отошел на второй план для Соединенных Штатов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. В этой связи Киев рассматривает иные варианты получения помощи, рассчитывая в данном вопросе на Германию.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня указал на нехватку средств ПВО и обратился к западным партнерам с призывом усилить военную помощь Украине. По его словам, европейским государствам необходимо активнее развивать собственные системы противобаллистической обороны, а США — нарастить поставки ракет для комплексов Patriot.