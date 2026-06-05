Глава внешнеполитического ведомства Германии Йоханн Вадефуль обратился к Владимиру Путину с призывом инициировать мирные переговоры по Украине при обязательном участии европейских стран. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.
По мнению дипломата, текущая фаза противостояния достигла того этапа, когда требуется безотлагательное прекращение боевых действий.
Накануне Путин, выступая на встрече с руководителями ведущих международных информационных агентств, отметил, что подписи под мирными договоренностями с украинской стороны могут ставить различные лица, однако эти люди должны обладать законным правом на подписание документов такого уровня.
Российский президент также подчеркнул, что вопрос о том, является ли Владимир Зеленский легитимным представителем Украины, относится к сфере юриспруденции и требует профессионального юридического анализа.
Российские дипломаты помогли вернуть из Израиля оставшегося без семьи ребенка.