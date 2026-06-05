Минэкологии края проверит работу регоператора после жалобы жителей

Жительница поселка Элита пожаловалась, что на улице Лесной уже месяц не вывозят мусор. Также она сообщила, что в поселке Еловом мусоровозы не забирают мусор по одной стороне площадки. Жители пошли на крайние меры и перекрыли проезд мусоровозу, после чего на место вызывали полицию.