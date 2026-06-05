Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэкологии края проверит работу регоператора после жалобы жителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин сообщил о начале проверки работы регионального оператора по обращению с отходами после обращения жителя в соцсетях.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин сообщил о начале проверки работы регионального оператора по обращению с отходами после обращения жителя в соцсетях.

Жительница поселка Элита пожаловалась, что на улице Лесной уже месяц не вывозят мусор. Также она сообщила, что в поселке Еловом мусоровозы не забирают мусор по одной стороне площадки. Жители пошли на крайние меры и перекрыли проезд мусоровозу, после чего на место вызывали полицию.

Министр экологии края Владимир Часовитин поручил запросить информацию у регоператора. По его данным, вывоз отходов идет по графику, однако часть контейнеров была установлена без согласования с оператором и без заключения договоров на обслуживание, из-за чего возникли разногласия по их вывозу.

«Для проверки всех обстоятельств мы начинаем проверку работы регоператора. Ситуация неординарная — разберемся в ней досконально, чтобы дать юридическую оценку», — отметил министр в соцсетях.