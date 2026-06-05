Минэкологии края проверит работу регоператора после жалобы жителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин сообщил о начале проверки работы регионального оператора по обращению с отходами после обращения жителя в соцсетях.
Жительница поселка Элита пожаловалась, что на улице Лесной уже месяц не вывозят мусор. Также она сообщила, что в поселке Еловом мусоровозы не забирают мусор по одной стороне площадки. Жители пошли на крайние меры и перекрыли проезд мусоровозу, после чего на место вызывали полицию.
Министр экологии края Владимир Часовитин поручил запросить информацию у регоператора. По его данным, вывоз отходов идет по графику, однако часть контейнеров была установлена без согласования с оператором и без заключения договоров на обслуживание, из-за чего возникли разногласия по их вывозу.
«Для проверки всех обстоятельств мы начинаем проверку работы регоператора. Ситуация неординарная — разберемся в ней досконально, чтобы дать юридическую оценку», — отметил министр в соцсетях.