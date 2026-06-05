Песков: Россия открыта к возвращению западного бизнеса

Согласно опросу Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), в котором поучаствовали более 260 компаний, большая часть из них выступила за продолжение работы в РФ. Кроме того, 65% респондентов с немецким капиталом считают, что Германия должна скорее возобновить закупки российских нефти и газа, 31% предлагает дождаться завершения конфликта на Украине.