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Песков: Россия открыта к возвращению западного бизнеса

Россия открыта к возвращению западного бизнеса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, страна должна приветствовать иностранные инвестиции.

Россия открыта к возвращению западного бизнеса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, страна должна приветствовать иностранные инвестиции.

«Любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций. Потом, это же приносит конкуренцию», — пояснил господин Песков, отвечая на вопрос «РИА Новости» на форуме.

Согласно опросу Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), в котором поучаствовали более 260 компаний, большая часть из них выступила за продолжение работы в РФ. Кроме того, 65% респондентов с немецким капиталом считают, что Германия должна скорее возобновить закупки российских нефти и газа, 31% предлагает дождаться завершения конфликта на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Что русскому хорошо, то немцу — тоже».

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