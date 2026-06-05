МАГАТЭ заявило о введении на ЗАЭС режима прекращения огня для проведения ремонта

30 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по машинному залу на Запорожской атомной электростанции всего в нескольких метрах от реактора АЭС. А 4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 20 раз ударили беспилотниками по территории тепловой электростанции с критически важными объектами Запорожской АЭС. На атакованной территории тепловой станции на данный момент обеспечивается работа линии электропередачи ЗАЭС.