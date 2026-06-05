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11 стран Шенгенской зоны призвали ограничить выдачу виз россиянам

Финляндия и еще десять стран Шенгенской зоны выступили за ужесточение правил выдачи виз гражданам России.

Финляндия и еще десять стран Шенгенской зоны выступили за ужесточение правил выдачи виз гражданам России. Соответствующее обращение было направлено верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Кае Каллас и еврокомиссару по вопросам миграции Магнусу Бруннеру, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Документ подписали Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Дания, Нидерланды, Чехия, а также Норвегия и Исландия, которые не входят в Евросоюз, но являются участниками Шенгенской зоны.

Авторы обращения заявили, что государства, имеющие границу с Россией, несут основные расходы и риски, связанные с охраной внешних рубежей Евросоюза. В документе отдельно упоминается опыт Финляндии, которая после закрытия границы столкнулась с экономическими потерями в приграничных районах.

В обращении приводятся данные, согласно которым в 2025 году гражданам России было выдано более 623 тыс. шенгенских виз, из которых свыше 477 тыс. являлись туристическими. Отмечается, что за год количество выданных виз увеличилось на 10%.

Подписавшие документ страны обращают внимание, что наибольшее число туристических виз россиянам продолжают выдавать Франция, Италия, Испания и Греция, тогда как Польша и государства Балтии практически прекратили такую практику.

В связи с этим авторы обращения предлагают Еврокомиссии ввести дополнительные обязательные ограничения на выдачу виз гражданам России, ужесточить действующие процедуры и ограничить оформление многократных виз независимо от места проживания заявителей.

Финляндия закрыла въезд для российских туристов осенью 2022 года, а в конце 2023 года полностью закрыла сухопутную границу с Россией. Решение о закрытии пунктов пропуска неоднократно продлевалось, в последний раз — 4 июня 2026 года на неопределенный срок. По данным, приведенным в публикации, отсутствие российских туристов привело к существенному снижению доходов туристической отрасли, особенно в восточных регионах страны.

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