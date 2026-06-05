11 стран Шенгенской зоны призвали ограничить выдачу виз россиянам

Финляндия закрыла въезд для российских туристов осенью 2022 года, а в конце 2023 года полностью закрыла сухопутную границу с Россией. Решение о закрытии пунктов пропуска неоднократно продлевалось, в последний раз — 4 июня 2026 года на неопределенный срок. По данным, приведенным в публикации, отсутствие российских туристов привело к существенному снижению доходов туристической отрасли, особенно в восточных регионах страны.