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В Совфеде заявили о неизбежности ответственности Украины за удары по мирным жителям

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова заявила, что ответственность за атаки на гражданскую инфраструктуру в Донбассе и Новороссии неизбежно наступит.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова заявила, что ответственность за атаки на гражданскую инфраструктуру в Донбассе и Новороссии неизбежно наступит. Об этом она сказала в комментарии ТАСС.

По словам сенатора, уголовное преследование за подобные деяния не имеет срока давности. Никонорова также высказала мнение о мотивах действий украинской стороны и заявила, что атаки на мирных жителей не способны изменить ситуацию на поле боя.

Она призвала жителей приграничных российских регионов сохранять бдительность и следовать рекомендациям силовых структур. По словам парламентария, системы противовоздушной обороны регулярно отражают атаки беспилотников.

Никонорова прокомментировала серию инцидентов, произошедших в последние дни. Так, 2 июня беспилотник атаковал рейсовый автобус в Кременной в ЛНР, в результате чего пострадали три человека.

Утром 3 июня ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус в Енакиеве в ДНР. По официальным данным, погибли восемь человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее ударом по мирным жителям.

Кроме того, 4 июня беспилотники атаковали пригородный поезд в Новоайдарском округе ЛНР. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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