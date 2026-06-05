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СМИ: США готовы к переговорам с КНДР по ядерному разоружению

Соединенные Штаты заявили о готовности сесть за стол переговоров с Северной Кореей по вопросу ядерного разоружения. О соответствующем заявлении представителя Госдепартамента США сообщает агентство «Ренхап».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Соединенные Штаты остаются открытыми для диалога с Северной Кореей без предварительных условий. США по-прежнему привержены полной денуклеаризации Северной Кореи», — приводит слова американского чиновника RTVI со ссылкой на «Ренхап».

Это заявление появилось на фоне сообщений о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил недавно введенный в строй завод по производству ядерных материалов. Кроме того, он призвал наращивать ядерный потенциал страны.

Таким образом Вашингтон подтверждает намерение возобновить дипломатический диалог с Пхеньяном. Страны не поддерживают официальные дипломатические отношения. США ввели и поддерживают в отношении КНДР жесткие санкции, Белый дом также настаивает на полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В феврале на партийном съезде Пхеньян подтвердил свой статус ядерной державы и утвердил план военной модернизации на следующую пятилетку. При этом Южная Корея, Япония и США выступают против наличия у КНДР ядерного оружия.

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