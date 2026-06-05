СМИ: США готовы к переговорам с КНДР по ядерному разоружению

«Соединенные Штаты остаются открытыми для диалога с Северной Кореей без предварительных условий. США по-прежнему привержены полной денуклеаризации Северной Кореи», — приводит слова американского чиновника RTVI со ссылкой на «Ренхап».
Это заявление появилось на фоне сообщений о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил недавно введенный в строй завод по производству ядерных материалов. Кроме того, он призвал наращивать ядерный потенциал страны.
Таким образом Вашингтон подтверждает намерение возобновить дипломатический диалог с Пхеньяном. Страны не поддерживают официальные дипломатические отношения. США ввели и поддерживают в отношении КНДР жесткие санкции, Белый дом также настаивает на полной денуклеаризации Корейского полуострова.
В феврале на партийном съезде Пхеньян подтвердил свой статус ядерной державы и утвердил план военной модернизации на следующую пятилетку. При этом Южная Корея, Япония и США выступают против наличия у КНДР ядерного оружия.