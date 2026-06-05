Корреспондент британского телеканала «Би-би-си» Стив Розенберг отказался ехать в Старобельск, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали колледж, из-за угрозы своей безопасности. Об этом заявил сам журналист, видео с которым опубликовал Telegram-канал RT Doc Italia.
«Нам два года говорили, что небезопасно ехать в Курск, Брянск и Белгород, а вдруг нас приглашают в Луганск. Очевидно, вывод был такой: если небезопасно ехать в Курск, Белгород и Брянск, то и в Луганск нам небезопасно ехать», — сказал Розенберг, отвечая на вопрос американского блогера Саши Йост.
После этого Йост спросила Розенберга, почему тот не поехал в Старобельск, когда российские власти сами позвали туда иностранных журналистов. Корреспондент BBC снова ответил, что там было небезопасно.
Американская блогерша в ответ на это подчеркнула, что существует большая разница между тем, чтобы высказывать свое мнение из уютной московской квартиры, и тем, чтобы лично присутствовать на месте событий и наблюдать все своими глазами. В связи с этим она предложила Розенбергу перейти в спортивную журналистику, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Розенберг, отвечая Йост, заявил, что ему нравится его профессия.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что японские журналисты объяснили отказ от поездки в Старобельск нехваткой времени на подготовку.
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