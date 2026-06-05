Корреспондент «Би-би-си» рассказал, почему не поехал в Старобельск

Американская блогерша в ответ на это подчеркнула, что существует большая разница между тем, чтобы высказывать свое мнение из уютной московской квартиры, и тем, чтобы лично присутствовать на месте событий и наблюдать все своими глазами. В связи с этим она предложила Розенбергу перейти в спортивную журналистику, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Розенберг, отвечая Йост, заявил, что ему нравится его профессия.