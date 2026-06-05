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«Вопрос ребром»: Лавров предложил Пашиняну отвечать за слова

Руководитель МИД России Сергей Лавров сказал, что Россия готова уважать любой выбор Армении относительно членства в ЕАЭС или Европейском союзе, но соответствующий выбор должен быть сделан, сообщают «Известия».

Руководитель МИД России Сергей Лавров сказал, что Россия готова уважать любой выбор Армении относительно членства в ЕАЭС или Европейском союзе, но соответствующий выбор должен быть сделан, сообщают «Известия».

Лавров сказал, что Ереван уже принял закон о начале официального движения в ЕС, а следовательно, власти Армении сами «поставили вопрос ребром».

В такой ситуации премьер-министру Армении Николу Пашиняну необходимо «отвечать за свои слова и обратиться к народу», заявил Лавров.

1 апреля Пашинян посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда армянский премьер заявил, что Ереван отдает себе отчет в несовместимости членства Армении в Европейском союзе и ЕАЭС.

Читайте материал «“Авантюра, не поддающаяся логике”: конкурент Пашиняна прокомментировал его шаги».

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