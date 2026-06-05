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Глава МИД Германии призвал Путина начать переговоры по Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил с призывом к президенту России Владимиру Путину начать мирные переговоры по Украине с участием европейских стран. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.

Источник: Shutterstock

«Пришло время сесть за стол переговоров», — приводят слова министра.

Как полагает глава немецкого внешнеполитического ведомства, текущая стадия конфликта требует его незамедлительного завершения.

Днем ранее Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств отметил, что мирные соглашения с украинской стороны могут подписывать различные лица, однако они должны обладать легитимностью для подписания документов такого рода. Президент также указал, что вопрос о том, является ли Владимир Зеленский законным представителем Украины, относится к компетенции юристов и требует юридической оценки.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы украинского государства были отменены со ссылкой на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Путин ранее заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине остаются парламент и спикер Верховной рады.