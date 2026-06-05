Глава МИД Германии призвал Путина начать переговоры по Украине

Днем ранее Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств отметил, что мирные соглашения с украинской стороны могут подписывать различные лица, однако они должны обладать легитимностью для подписания документов такого рода. Президент также указал, что вопрос о том, является ли Владимир Зеленский законным представителем Украины, относится к компетенции юристов и требует юридической оценки.