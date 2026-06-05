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Активист из Жанаозена задержан в Актау

Актау. 5 июня. КазТАГ — Активист из Жанаозена Муратбай Жумагалиев задержан в Актау, сообщает «Радио Азаттық».

Источник: КазТАГ

«В Актау задержан активист из Жанаозена Муратбай Жумагалиев. Информацию подтвердили его родственники и правозащитница Инга Иманбай. По предварительным данным, он подозревается по делу о наркотиках. На распространившемся в социальных сетях видео видно, как активиста задерживают бойцы спецподразделения в черной форме. На одном из видео слышно, как активист говорит: “Они подбросили это мне в карман. Устраивают подставу”. Находящийся рядом человек отвечает: “Я тебя даже пальцем не тронул”, — говорится в сообщении.

По словам близких, видео, вероятно, было снято возле квартиры активиста в Актау.

«Азаттық» обратился в департамент полиции Мангистауской области, однако пока не смог получить комментарий. Родственники и друзья утверждают, что в последнее время опасались возможных провокаций в отношении активиста, который открыто высказывался по общественным вопросам. В мае Жумагалиев в Бюро по правам человека заявлял о попытках его провокации", — сказано в сообщении.