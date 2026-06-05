Активист из Жанаозена задержан в Актау

«В Актау задержан активист из Жанаозена Муратбай Жумагалиев. Информацию подтвердили его родственники и правозащитница Инга Иманбай. По предварительным данным, он подозревается по делу о наркотиках. На распространившемся в социальных сетях видео видно, как активиста задерживают бойцы спецподразделения в черной форме. На одном из видео слышно, как активист говорит: “Они подбросили это мне в карман. Устраивают подставу”. Находящийся рядом человек отвечает: “Я тебя даже пальцем не тронул”, — говорится в сообщении.