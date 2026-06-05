Песков призвал западный бизнес вернуться в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна оставаться открытой для западных инвестиций. По его словам, страна к этому абсолютно готова. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
«Обязательно. Нам нужно, обязательно. Мы должны оставаться открытыми для иностранных инвестиций», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что любая экономика должна развиваться при максимальном притоке иностранного капитала. Также это дает возможность обеспечивать конкуренцию.
Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил на ПМЭФ, что говорить о переохлаждении российской экономики в целом неуместно.