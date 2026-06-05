Зарубежные журналисты рассказали ИС «Вести» о встрече с Путиным

Журналисты зарубежных СМИ поделились с информационной службой «Вести» своими впечатлениями о прошедшей в Санкт-Петербурге встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Главный редактор по международным вопросам мировой службы новостей информационного агентства Reuters (Великобритания) Марк Бендайк охарактеризовал встречу с российским президентом как интересную возможность для диалога.
Главный редактор службы новостей по Европе и Африке информационного агентства Agence France-Presse (Франция) Пьер Оссей сказал, что хотел бы задать больше вопросов Путину, но для этого было мало времени.
По словам генерального директора белорусского телеграфного агентства БЕЛТА Андрея Мохора, на встрече российскому лидеру задавали одни и те же вопросы, на которые ответы давно известны. Западные журналисты, которые их задавали, скорее всего, сами знали ответы, но надеялись услышать что-то новое, но этого не произошло.
Журналисты Германии и США не стали давать комментарии.
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