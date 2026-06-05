Зарубежные журналисты рассказали ИС «Вести» о встрече с Путиным

По словам генерального директора белорусского телеграфного агентства БЕЛТА Андрея Мохора, на встрече российскому лидеру задавали одни и те же вопросы, на которые ответы давно известны. Западные журналисты, которые их задавали, скорее всего, сами знали ответы, но надеялись услышать что-то новое, но этого не произошло.