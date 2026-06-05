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Аэропорт Сочи установил временные ограничения

Аэропорт Сочи объявил временные ограничения, а прием и выпуск воздушных судов, заявили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт Сочи объявил временные ограничения, а прием и выпуск воздушных судов, заявили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения, как следует из публикации, были приняты с целью обеспечения безопасности полетов.

Как уточняется, в 8.53 аэропорт стал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, а через 4 минуты были установлены строгие ограничения.

В аэропортах Краснодара, Геленжика и ряде других действуют те же меры.

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