Аэропорт Сочи установил временные ограничения

Аэропорт Сочи объявил временные ограничения, а прием и выпуск воздушных судов, заявили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения, как следует из публикации, были приняты с целью обеспечения безопасности полетов.
Как уточняется, в 8.53 аэропорт стал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, а через 4 минуты были установлены строгие ограничения.
В аэропортах Краснодара, Геленжика и ряде других действуют те же меры.
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