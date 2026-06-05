Экс-глава НАТО указал на рост напряженности между Европой и США

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения между Европой и Северной Америкой стали более напряженными и сложными в период второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом он сказал в комментарии агентству Bloomberg.
По словам Столтенберга, сохранять единство между европейскими странами и Северной Америкой остается одной из ключевых задач НАТО. Однако, как отметил бывший глава альянса, управлять этими отношениями стало значительно труднее.
Он подчеркнул, что напряженность между сторонами возросла, хотя необходимость сохранения трансатлантического сотрудничества остается неизменной.
Отдельно Столтенберг прокомментировал заявления представителей американской администрации, касающиеся Гренландии. По его словам, угрозы в адрес других государств недопустимы.
Бывший генсек НАТО заявил, что разделяет позицию союзников по альянсу, которые считают неприемлемыми угрозы в отношении Гренландии и Дании. По его мнению, существуют пределы того, что может быть допустимо в отношениях между партнерами по НАТО.
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