Молдавия продолжает обвинять России в повреждении ЛЭП без оснований

Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что Кишинев выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы, утверждая, что она якобы причастна к повреждению линий электропередачи. Его слова приводит агентство РИА Новости.
«За полтора года моей работы в Молдавии не было предъявлено ни одного доказательства того, что эти повреждения связаны с Россией», — отметил дипломат.
Озеров подчеркнул, что аргументы молдавской стороны сводятся лишь к «размытым снимкам» и политически мотивированным заявлениям, направленным на ухудшение двусторонних отношений.
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