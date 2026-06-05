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В МИД России не слышали о передаче письма Зеленского Путину по дипканалам

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что ему пока неизвестно о направлении письма президента Украины Владимира Зеленского российскому коллеге Владимиру Путину по дипломатическим каналам.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что ему пока неизвестно о направлении письма президента Украины Владимира Зеленского российскому коллеге Владимиру Путину по дипломатическим каналам.

«По-моему, письмо открытое. Как можно получить открытое письмо по дипломатическим каналам. Если будет — значит, будет. Я пока не слышал», — сказал господин Галузин в комментарии «Интерфаксу» на Петербургском международном экономическом форуме.

Накануне Владимир Зеленский написал Владимиру Путину письмо, в котором предложил личную встречу и прекращение боевых действий. Господин Зеленский, в частности, выразил готовность к обмену военнопленными по формуле «всех на всех». По словам украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, обращение передали российской стороне по дипканалам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заметил, что в Кремле видели письмо, но глава государства ознакомиться с ним еще не успел.

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