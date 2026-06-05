Замглавы МИД Галузин высказался о передаче письма Зеленского

Днем ранее, вечером 4 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что российский лидер еще не успел прочитать открытое письмо Зеленского, так как участвовал в мероприятиях. В Кремле, однако, с текстом уже ознакомились. Представитель Кремля заверил, что Путину доложат об обращении украинского президента после того, как завершится часть рабочего визита главы Узбекистана.