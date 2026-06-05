Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы МИД Галузин высказался о передаче письма Зеленского

Замглавы МИД России Михаил Галузин признался, что пока не владеет информацией о том, отправлял ли Киев официальное послание Владимира Зеленского на имя Владимира Путина через дипломатические каналы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«По-моему, письмо открытое. Как можно получить открытое письмо по дипломатическим каналам? Если будет — значит, будет. Я пока не слышал», — заявил Галузин «Интерфаксу» на площадке ПМЭФ-2026.

Днем ранее, вечером 4 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что российский лидер еще не успел прочитать открытое письмо Зеленского, так как участвовал в мероприятиях. В Кремле, однако, с текстом уже ознакомились. Представитель Кремля заверил, что Путину доложат об обращении украинского президента после того, как завершится часть рабочего визита главы Узбекистана.