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Подоляк пообещал Лукашенко «последствия» и удары по всей Белоруссии

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с резкими заявлениями в адрес Белоруссии. Он утверждает, что Киев располагает возможностями для ударов по ключевым объектам на территории республики, сообщает «РБК-Украина».

Источник: Life.ru

«Понимая расстояния внутри Белоруссии, уж точно, поверьте, что простреливается вся территория. И в случае необходимости будут уничтожены ключевые объекты», — отметил он.

Подоляк также обратился с предупреждением к Александру Лукашенко. По словам советника, при принятии решений белорусскому лидеру следует учитывать возможные последствия, в том числе персонального характера.

Ранее Life.ru писал, что советник главы киевского режима Михаил Подоляк посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко «просто молчать», если тот хочет дожить до пенсии. Такое заявление Подоляк сделал в очередном эфире.

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