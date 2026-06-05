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В МИД России рассказали об условиях диалога с Европой

Европейские страны должны понимать, что разговаривать с Россией языком ультиматумов невозможно.

Европейские страны должны понимать, что разговаривать с Россией языком ультиматумов невозможно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в беседе с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам дипломата, если европейские государства заинтересованы в диалоге, им известно, каким образом можно выйти на контакт с российской стороной.

При этом Галузин обратил внимание на содержание предложений, с которыми, по его мнению, выступают отдельные страны Европы. Он отметил, что некоторые европейские политики воспринимают переговорный процесс как возможность продвигать требования, претензии и ультимативные условия.

Замглавы МИД подчеркнул, что такой подход не может быть эффективным в отношениях с Россией. По его словам, язык ультиматумов в диалоге с Москвой неприемлем.

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