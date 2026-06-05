МИД: если Европа хочет диалога с РФ, то знает, куда обратиться

«Если европейцы хотят диалога, то они всегда знают, куда обратиться. Другой вопрос — с чем, собственно говоря, идут европейцы к нам, — отметил замминистра. — Определенные страны Европы, похоже, под переговорами понимают продвижение каких-то абсолютно вздорных требований, претензий, ультиматумов — такой язык не пройдет с Россией».
Галузин подчеркнул, что ультиматумы «однозначно не позволят начать предметный диалог».
«А так — хотят искренне диалог, то пусть выдвинут конкретные идеи, а мы посмотрим, стоят ли эти идеи того, чтобы их обсуждать, или нет», — резюмировал замглавы МИД РФ.