МИД: если Европа хочет диалога с РФ, то знает, куда обратиться

«Если европейцы хотят диалога, то они всегда знают, куда обратиться. Другой вопрос — с чем, собственно говоря, идут европейцы к нам, — отметил замминистра. — Определенные страны Европы, похоже, под переговорами понимают продвижение каких-то абсолютно вздорных требований, претензий, ультиматумов — такой язык не пройдет с Россией».