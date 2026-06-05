Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: если Европа хочет диалога с РФ, то знает, куда обратиться

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что европейским странам следует отказаться от ультиматумов в общении с Россией, однако в случае готовности к диалогу Запад знает, куда обращаться. Соответствующее заявление было сделано журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: AP 2024

«Если европейцы хотят диалога, то они всегда знают, куда обратиться. Другой вопрос — с чем, собственно говоря, идут европейцы к нам, — отметил замминистра. — Определенные страны Европы, похоже, под переговорами понимают продвижение каких-то абсолютно вздорных требований, претензий, ультиматумов — такой язык не пройдет с Россией».

Галузин подчеркнул, что ультиматумы «однозначно не позволят начать предметный диалог».

«А так — хотят искренне диалог, то пусть выдвинут конкретные идеи, а мы посмотрим, стоят ли эти идеи того, чтобы их обсуждать, или нет», — резюмировал замглавы МИД РФ.