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Власти ФРГ готовятся к потенциальному диалогу с Россией

Правительство Германии в течение последних недель ведет подготовку к возможным переговорам с Россией.

Правительство Германии в течение последних недель ведет подготовку к возможным переговорам с Россией. Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным издания, в Ведомстве федерального канцлера регулярно проходят консультации по данной теме. В обсуждениях участвуют представители Германии, Франции и Великобритании.

Собеседники газеты утверждают, что европейские власти считают возможным постепенное появление условий для контактов с российской стороной. В связи с этим в Берлине обсуждаются варианты дальнейших действий и возможные форматы переговорного процесса.

Как пишет Die Zeit, канцлер Германии Фридрих Мерц ранее выступал против требований о начале диалога с президентом России Владимиром Путиным. Однако сейчас, по данным издания, позиция Берлина строится на нескольких принципах: отсутствие решений без участия Украины, отказ от самостоятельных шагов Германии, тесная координация с европейскими союзниками и взаимодействие с США.

Газета отмечает, что в качестве одного из вариантов рассматривается формат с участием Европы, Украины, России и Соединенных Штатов.

По информации издания, ключевую роль в консультациях играет так называемая «евротройка» — Германия, Франция и Великобритания. Вместе с тем к обсуждениям привлечены также Италия и Польша.

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Майер заявил, что Берлин готов к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине, когда для этого появятся необходимые условия. В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не отказывалась от диалога с европейскими странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что европейские лидеры могут напрямую связаться с российским руководством при наличии такого желания.

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