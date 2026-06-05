Власти ФРГ готовятся к потенциальному диалогу с Россией

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Майер заявил, что Берлин готов к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине, когда для этого появятся необходимые условия. В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не отказывалась от диалога с европейскими странами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что европейские лидеры могут напрямую связаться с российским руководством при наличии такого желания.