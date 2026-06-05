Глава МИД Германии призвал Россию начать переговоры по Украине с участием Европы

Ранее в Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость к возможным мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине и не отказывается от соответствующего диалога. Москва продолжает придерживаться позиции готовности к обсуждению условий урегулирования. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что стороны неоднократно возвращаются к уже обсуждавшимся позициям, что не позволяет добиться прогресса. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что начало переговоров не требует предварительной остановки боевых действий.