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Глава МИД Германии призвал Россию начать переговоры по Украине с участием Европы

Запустить переговорный процесс по Украине с участием европейских стран призвал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Об этом сообщает телеканал n-tv.

Источник: Life.ru

«Пришло время сесть за стол переговоров», — сказал он.

Он подчеркнул, что ситуация, по его оценке, достигла стадии, когда дальнейшее продолжение конфликта требует срочного политического решения. Министр отметил, что мирное урегулирование должно быть запущено без дальнейших задержек.

Ранее в Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость к возможным мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине и не отказывается от соответствующего диалога. Москва продолжает придерживаться позиции готовности к обсуждению условий урегулирования. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что стороны неоднократно возвращаются к уже обсуждавшимся позициям, что не позволяет добиться прогресса. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что начало переговоров не требует предварительной остановки боевых действий.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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