Встретятся ли Путин и Трамп этим летом: в Кремле дали ответ

Вероятность встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа этим летом составляет 50%. Так ее оценил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. Представителя Кремля спросили, возможны ли новые переговоры двух лидеров в летние месяцы.
«Теоретически 50%: или будет, или не будет», — сказал Песков.
Других деталей о возможной подготовке встречи он не привел. О конкретной площадке и сроках переговоров также не сообщалось.
Напомним, Путин и Трамп провели предыдущую личную встречу 15 августа 2025 года на Аляске. Переговоры прошли на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». Одной из основных тем тогда стало урегулирование конфликта вокруг Украины.