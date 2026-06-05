Встретятся ли Путин и Трамп этим летом: в Кремле дали ответ

Напомним, Путин и Трамп провели предыдущую личную встречу 15 августа 2025 года на Аляске. Переговоры прошли на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». Одной из основных тем тогда стало урегулирование конфликта вокруг Украины.