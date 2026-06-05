ВС РФ сможет отрезать логистические цепи ВСУ у Малой Токмачки

«Кроме того, существует такой населённый пункт, как Малая Токмачка, за который уже продолжительное время ведутся активные столкновения. Именно перекрытие путей подвоза у Малой Токмачки существенно осложнит положение украинских военных в этой локации», — пояснил Марочко.