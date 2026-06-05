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ВС РФ сможет отрезать логистические цепи ВСУ у Малой Токмачки

Военнослужащие Российской Федерации, занявшие населённый пункт Комсомольское (именуемый украинской стороной Гуляйпольское) в Запорожской области, способны нарушить маршруты снабжения украинских формирований в районе Малой Токмачки.

Военнослужащие Российской Федерации, занявшие населённый пункт Комсомольское (именуемый украинской стороной Гуляйпольское) в Запорожской области, способны нарушить маршруты снабжения украинских формирований в районе Малой Токмачки. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его оценке, российские подразделения продолжат наступление с дальнейшим продвижением на запад от Комсомольского.

«Кроме того, существует такой населённый пункт, как Малая Токмачка, за который уже продолжительное время ведутся активные столкновения. Именно перекрытие путей подвоза у Малой Токмачки существенно осложнит положение украинских военных в этой локации», — пояснил Марочко.

Отмечается, что 4 июня российские войска установили полный контроль над Комсомольским в Запорожской области. В освобождении этого населённого пункта принимали участие подразделения группировки войск «Восток».

Российские дипломаты помогли вернуть из Израиля оставшегося без семьи ребенка.

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