Военнослужащие Российской Федерации, занявшие населённый пункт Комсомольское (именуемый украинской стороной Гуляйпольское) в Запорожской области, способны нарушить маршруты снабжения украинских формирований в районе Малой Токмачки. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
По его оценке, российские подразделения продолжат наступление с дальнейшим продвижением на запад от Комсомольского.
«Кроме того, существует такой населённый пункт, как Малая Токмачка, за который уже продолжительное время ведутся активные столкновения. Именно перекрытие путей подвоза у Малой Токмачки существенно осложнит положение украинских военных в этой локации», — пояснил Марочко.
Отмечается, что 4 июня российские войска установили полный контроль над Комсомольским в Запорожской области. В освобождении этого населённого пункта принимали участие подразделения группировки войск «Восток».
Российские дипломаты помогли вернуть из Израиля оставшегося без семьи ребенка.