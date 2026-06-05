Насколько Казахстан защищен от пролетающих дронов — ответ Минобороны

Журналисты попросили прокомментировать слова заместителя начальника КНБ Ерлана Алдажуманова о том, что пограничные отряды с земли не видят пролетающие дроны.
«Это больше не про цифровые решения, а про само вооружение. Но что касается цифровых решений, мы уже их имеем. Силы воздушной обороны видят воздушное пространство в режиме авиамолчания, то есть в цифровом режиме, и имеют возможность передавать определенные данные. Считаю, то, что сегодня имеют Силы воздушной обороны, имеет потенциал своего развития. Мы сюда будем вкладывать механизмы определения и мелких БПЛА», — сказал Ахмедиев.
Какие это именно технологии, замминистра уточнять не стал.
«Сейчас сложно об этом сказать. Все зависит от самого дрона, на какой частоте он летит и на какой высоте», — добавил Ахмедиев.
Ранее сообщалось, что пограничные отряды с земли не видят пролетающие дроны.