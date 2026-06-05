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Насколько Казахстан защищен от пролетающих дронов — ответ Минобороны

Заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев 5 июня 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о возможностях страны в сфере распознавания пролетающих над территорией Казахстана дронов, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Журналисты попросили прокомментировать слова заместителя начальника КНБ Ерлана Алдажуманова о том, что пограничные отряды с земли не видят пролетающие дроны.

«Это больше не про цифровые решения, а про само вооружение. Но что касается цифровых решений, мы уже их имеем. Силы воздушной обороны видят воздушное пространство в режиме авиамолчания, то есть в цифровом режиме, и имеют возможность передавать определенные данные. Считаю, то, что сегодня имеют Силы воздушной обороны, имеет потенциал своего развития. Мы сюда будем вкладывать механизмы определения и мелких БПЛА», — сказал Ахмедиев.

Какие это именно технологии, замминистра уточнять не стал.

«Сейчас сложно об этом сказать. Все зависит от самого дрона, на какой частоте он летит и на какой высоте», — добавил Ахмедиев.

Ранее сообщалось, что пограничные отряды с земли не видят пролетающие дроны.

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