Насколько Казахстан защищен от пролетающих дронов — ответ Минобороны

«Это больше не про цифровые решения, а про само вооружение. Но что касается цифровых решений, мы уже их имеем. Силы воздушной обороны видят воздушное пространство в режиме авиамолчания, то есть в цифровом режиме, и имеют возможность передавать определенные данные. Считаю, то, что сегодня имеют Силы воздушной обороны, имеет потенциал своего развития. Мы сюда будем вкладывать механизмы определения и мелких БПЛА», — сказал Ахмедиев.