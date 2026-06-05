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ВЦИОМ: 72,3% россиян доверяют Владимиру Путину

Деятельность президента Путина одобряют 66,6% россиян.

Источник: Комсомольская правда

Аналитический центр ВЦИОМ обнародовал обновленные данные о доверии россиян к политикам. Согласно результатам опроса, 72,3% россиян заявили о доверии президенту Владимиру Путину. Уровень одобрения деятельности главы государства составил 66,6 процента.

Опрос среди граждан Росси был проведен с 25 по 31 мая среди 1600 респондентов. Исследование проводилось методом комбинированной выборки.

Ранее издание Mysl Polska сообщило об изменении отношения польского общества к России. Популярность президента РФ Путина среди граждан растет — вопреки антироссийской пропаганде и ожиданиям «наверху», пишут авторы материала.