Аналитический центр ВЦИОМ обнародовал обновленные данные о доверии россиян к политикам. Согласно результатам опроса, 72,3% россиян заявили о доверии президенту Владимиру Путину. Уровень одобрения деятельности главы государства составил 66,6 процента.
Опрос среди граждан Росси был проведен с 25 по 31 мая среди 1600 респондентов. Исследование проводилось методом комбинированной выборки.
Ранее издание Mysl Polska сообщило об изменении отношения польского общества к России. Популярность президента РФ Путина среди граждан растет — вопреки антироссийской пропаганде и ожиданиям «наверху», пишут авторы материала.