МИД: РФ надеется, что встреча в формате «3 на 3» пройдет в Баку или Ереване

О будущих переговорах в ведомстве высказались в пятницу, 5 июня. Тогда заместитель главы Министерства иностранных дел РФ подчеркнул, что у Москвы уже есть понимание по дальнейшему диалогу. Так, Россия рассчитывает, что переговоры состоятся в Баку или Ереване. Соответствующий диалог уже идет.