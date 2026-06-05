МИД: РФ надеется, что встреча в формате «3 на 3» пройдет в Баку или Ереване

Россия рассчитывает, что следующая встреча в формате «три на три» состоится в Баку или Ереване. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
О будущих переговорах в ведомстве высказались в пятницу, 5 июня. Тогда заместитель главы Министерства иностранных дел РФ подчеркнул, что у Москвы уже есть понимание по дальнейшему диалогу. Так, Россия рассчитывает, что переговоры состоятся в Баку или Ереване. Соответствующий диалог уже идет.
При этом другие подробности замглавы МИД РФ не раскрыл. В частности, не уточнил, есть ли какие-либо препятствия для организации диалога.