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МИД: РФ надеется, что встреча в формате «3 на 3» пройдет в Баку или Ереване

В МИД РФ подчеркнули, что диалог по проведению встречи в формате «3 на 3» уже идет.

Источник: Комсомольская правда

Россия рассчитывает, что следующая встреча в формате «три на три» состоится в Баку или Ереване. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

О будущих переговорах в ведомстве высказались в пятницу, 5 июня. Тогда заместитель главы Министерства иностранных дел РФ подчеркнул, что у Москвы уже есть понимание по дальнейшему диалогу. Так, Россия рассчитывает, что переговоры состоятся в Баку или Ереване. Соответствующий диалог уже идет.

При этом другие подробности замглавы МИД РФ не раскрыл. В частности, не уточнил, есть ли какие-либо препятствия для организации диалога.