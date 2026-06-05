По его словам, раньше было множество разногласий и пререканий в тот момент, когда Каллас пыталась диктовать Москве условия для начала переговорного процесса. Теперь же, как считает обозреватель, глава киевского режима своим «дерзким» письмом фактически поступил по-своему, проигнорировав рекомендации Каллас. Христофору сомневается, что она когда-либо забудет ему эту выходку.