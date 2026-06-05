В Кремле рассказали о возможном телефонном разговоре Путина и Макрона

Песков подчеркнул, что президент Франции продолжает заявлять о намерении поговорить с Путиным, но звонка пока не было. В МИД РФ отметили, что если европецы хотят начать переговорный процесс, то знают, что для этого нужно. А пока действия политиков ЕС непоследовательны: они то говорят о диалоге, то вводят новые санкции. Президент РФ Владимир Путин еще раз напомнил, что это не Россия закрылась от ЕС, а Брюссель разорвал отношения.