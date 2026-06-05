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В Красноярском крае планируют расширить меры поддержки коренных народов, ведущих кочевой образ жизни

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый законопроект рассмотрели депутаты северного комитета краевого Законодательного Собрания.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый законопроект рассмотрели депутаты северного комитета краевого Законодательного Собрания.

Сейчас коренные малочисленные народы, проживающие на Таймыре, обеспечиваются керосином для освещения кочевого жилья. Новой инициативой предлагается добавить в перечень альтернативные источники энергии — солнечные панели, ветроэнергетические установки и светодиодные лампы.

Как отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН Антон Нарчуганов, в условиях Арктики солнечного света и ветра достаточно для работы таких установок.

Предполагается, что использование альтернативных источников энергии поможет решить проблемы с доставкой и хранением керосина в труднодоступных территориях, а также повысит качество жизни кочевых семей. Кроме того, получатели смогут сами определять, какой вид энергоснабжения использовать, с учетом индивидуальных предпочтений и условий жизни каждой кочевой семьи.

«Законопроект — хороший пример того, как современные технологии могут служить сохранению традиционного образа жизни и культуры коренных народов Арктики, сохранять хрупкую северную экосистему. Важно, что законопроект не отменяет, а дополняет существующие меры поддержки, решение будут принимать сами жители», — отметила председатель комитета Людмила Магомедова.

Законопроект рассмотрят в первом чтении на сессии Законодательного Собрания 18 июня.

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