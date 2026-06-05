В Красноярском крае планируют расширить меры поддержки коренных народов, ведущих кочевой образ жизни

Предполагается, что использование альтернативных источников энергии поможет решить проблемы с доставкой и хранением керосина в труднодоступных территориях, а также повысит качество жизни кочевых семей. Кроме того, получатели смогут сами определять, какой вид энергоснабжения использовать, с учетом индивидуальных предпочтений и условий жизни каждой кочевой семьи.