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Минфин США ввел санкции против президента Кубы и его семьи

Министерство финансов США расширило санкционный список граждан Кубы. Под ограничения попал действующий президент страны Мигель Диас-Канель, его семья и ряд государственных структур. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в черный список самого Диаса-Канеля, который возглавил остров в 2018 году после Рауля Кастро, а также его супругу Лис Кусту Пераса. Кроме того, в санкционный список включили пасынка президента и адвоката Мануэля Анидо Куэста, сына Рауля Кастро Алехандро Кастро Эспина и его сына Рауля Алехандро Кастро Калиса, пишет RTVI со ссылкой на Минфин США.

В подсанкционный перечень также попали организации. Среди них — Комитет по защите революции, Кубинский институт дружбы народов, Министерство революционных вооруженных сил Кубы (MINFAR) и еще несколько учреждений.

Это не первый санкционный удар Вашингтона по кубинским властям. В мае 2026 года правительство США уже вводило ограничения против местных чиновников, включая министра связи и нескольких военачальников. Тогда же администрация Трампа предъявила обвинения 94-летнему Раулю Кастро. Его подозревают в причастности к инциденту со сбитым самолетом американской организации «Братья во спасение» (Brothers to the Rescue).

Сам Диас-Канель назвал эти обвинения безосновательными. По его словам, таким образом США пытаются оправдать грядущее вторжение на остров с целью свержения власти.

Американские СМИ действительно сообщали о планах Дональда Трампа захватить Кубу. Президент США неоднократно говорил, что готов заняться кубинским вопросом после окончания войны в Иране. 4 июня он заявил, что пути из Ирана Соединенные Штаты сделают «небольшую остановку» на Кубе.

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