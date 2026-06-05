Минфин США ввел санкции против президента Кубы и его семьи

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в черный список самого Диаса-Канеля, который возглавил остров в 2018 году после Рауля Кастро, а также его супругу Лис Кусту Пераса. Кроме того, в санкционный список включили пасынка президента и адвоката Мануэля Анидо Куэста, сына Рауля Кастро Алехандро Кастро Эспина и его сына Рауля Алехандро Кастро Калиса, пишет RTVI со ссылкой на Минфин США.