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NYT: письмом Путину Зеленский хотел привлечь внимание Трампа

Владимир Зеленский своим обращением к президенту России Владимиру Путину стремился привлечь внимание главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Источник: AP 2024

Как указывается в материале, «хотя открытое письмо было адресовано Путину, оно, по всей видимости, предназначалось также и для Трампа. И не ясно, было ли обращение направлено на то, чтобы дать толчок переговорам или опорочить потенциального партнера».

В публикации приводятся слова Зеленского о его готовности к прямому диалогу с Путиным вне рамок переговорного процесса администрации Трампа.

Накануне глава киевского режима разместил на своем сайте письмо, в котором предложил Владимиру Путину завершить конфликт.

В Кремле заявили, что ознакомились с документом, однако президент пока не успел его изучить. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что глава государства неоднократно выражал готовность в любой момент встретиться в российской столице.

Ранее в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин отметил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента, и Москва может подписывать документы только с легитимными лицами.

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