NYT: письмом Путину Зеленский хотел привлечь внимание Трампа

Как указывается в материале, «хотя открытое письмо было адресовано Путину, оно, по всей видимости, предназначалось также и для Трампа. И не ясно, было ли обращение направлено на то, чтобы дать толчок переговорам или опорочить потенциального партнера».
В публикации приводятся слова Зеленского о его готовности к прямому диалогу с Путиным вне рамок переговорного процесса администрации Трампа.
Накануне глава киевского режима разместил на своем сайте письмо, в котором предложил Владимиру Путину завершить конфликт.
В Кремле заявили, что ознакомились с документом, однако президент пока не успел его изучить. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что глава государства неоднократно выражал готовность в любой момент встретиться в российской столице.
Ранее в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин отметил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента, и Москва может подписывать документы только с легитимными лицами.