В Госдуме отреагировали на письмо Зеленского Путину

Колесник напомнил, что президент России уже обозначил позицию: сначала рабочие группы должны прийти к общему знаменателю и провести переговоры. Только после этого, когда останется подписать документ и подкорректировать мелкие детали, появится смысл для личной встречи. За один разговор такие вопросы не решить.
Собеседник NEWS.ru усомнился, что российский президент сядет за стол с тем, кого считают нелегитимным.
«А потом выяснится, что по Конституции Украины подпись Зеленского не имеет силы, не говоря о как бы международном праве. Мне кажется, он лукавит, тянет время. Его даже США и Европа обвиняют в нежелании начинать мирные переговоры», — отметил Колесник.
Он добавил, что Россия настаивает на полном и окончательном урегулировании, а не на заморозке конфликта. Временная пауза в боевых действиях, по его словам, выгодна исключительно Киеву.
Депутат уточнил: в своем письме Путину Зеленский говорит о прекращении огня, а не о мире. Сейчас Россия наступает, а украинский лидер предлагает остановить бои. Колесник считает, что Зеленский играет на публику, чтобы потом заявить: «А вот они отказались от мира».
«Странная лукавая глупость. С кем Путину договариваться? С нелегитимным Зеленским? Он — артист погорелого театра. Это уже даже не смешно», — заключил парламентарий.
Ранее Киев выступил с предложением завершить конфликт в открытом письме, которое опубликовал Зеленский. В своем обращении украинский президент обратился к Владимиру Путину и призвал начать прямые переговоры. Также он предложил организовать личную встречу.