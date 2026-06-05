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Politico: Макрон хочет добиться расположения Трампа ужином в Версале

Французская сторона рассматривает возможность проведения ужина президента Франции Эмманюэля Макрона с американским коллегой Дональдом Трампом в Версальском дворце.

Источник: Reuters

Как сообщает Politico со ссылкой на неназванных французских официальных лиц, данная мера направлена на сохранение вовлеченности Вашингтона в решение значимых для Европы вопросов, включая конфликт на Украине.

По информации источников, администрация Елисейского дворца прорабатывает организацию закрытого ужина в резиденции Людовика XIV. Мероприятие планируется приурочить к саммиту стран Группы семи (G7). Как отмечает издание, замысел заключается в том, чтобы «сыграть на слабости Трампа к кричаще позолоченным интерьерам, чтобы попытаться гарантировать, что президент США останется вовлечен в решение ключевых для Европы проблем, таких как война на Украине и экономический эффект конфликта в Иране».

Ранее Дональд Трамп подтвердил намерение посетить саммит, который состоится 15—17 июня в Эвиане (департамент Верхняя Савойя). При этом, как пишет Politico, французская сторона «ничего не принимает как данность и хочет гарантировать, что он не покинет саммит преждевременно». Один из собеседников издания заявил, что «учитывая непредсказуемость Трампа», ужин в Версале пока окончательно не подтвержден, и рассматриваются альтернативные варианты времяпрепровождения на берегу Женевского озера. «Все возможно, в Эвиане также есть и поле для гольфа», — добавил источник.

Ужин может пройти 17 июня. Неназванный европейский чиновник напомнил, что Макрон уже ужинал с Трампом на Эйфелевой башне в 2017 году. «Что еще остается, если не Зеркальная галерея Версальского дворца?» — отметил он.

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