Politico: Макрон хочет добиться расположения Трампа ужином в Версале

Как сообщает Politico со ссылкой на неназванных французских официальных лиц, данная мера направлена на сохранение вовлеченности Вашингтона в решение значимых для Европы вопросов, включая конфликт на Украине.
По информации источников, администрация Елисейского дворца прорабатывает организацию закрытого ужина в резиденции Людовика XIV. Мероприятие планируется приурочить к саммиту стран Группы семи (G7). Как отмечает издание, замысел заключается в том, чтобы «сыграть на слабости Трампа к кричаще позолоченным интерьерам, чтобы попытаться гарантировать, что президент США останется вовлечен в решение ключевых для Европы проблем, таких как война на Украине и экономический эффект конфликта в Иране».
Ранее Дональд Трамп подтвердил намерение посетить саммит, который состоится
Ужин может пройти 17 июня. Неназванный европейский чиновник напомнил, что Макрон уже ужинал с Трампом на Эйфелевой башне в 2017 году. «Что еще остается, если не Зеркальная галерея Версальского дворца?» — отметил он.