Politico: Макрон хочет добиться расположения Трампа ужином в Версале

Ранее Дональд Трамп подтвердил намерение посетить саммит, который состоится 15—17 июня в Эвиане (департамент Верхняя Савойя). При этом, как пишет Politico, французская сторона «ничего не принимает как данность и хочет гарантировать, что он не покинет саммит преждевременно». Один из собеседников издания заявил, что «учитывая непредсказуемость Трампа», ужин в Версале пока окончательно не подтвержден, и рассматриваются альтернативные варианты времяпрепровождения на берегу Женевского озера. «Все возможно, в Эвиане также есть и поле для гольфа», — добавил источник.