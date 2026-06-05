Сын Эрдогана прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

«С официальным визитом в Санкт-Петербург прибыл президент Всемирной конфедерации этноспорта, сын президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана — Билал Эрдоган. Его визит проходит в символичный период — в эти дни отмечается 106-летие установления дипломатических отношений между Россией и Турцией», — говорится в сообщении комитета.
Отмечается, что в рамках программы его пребывания запланированы встречи и мероприятия, направленные на дальнейшее развитие двустороннего партнерства, включая продвижение традиционных видов спорта как важного элемента культурного наследия.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.