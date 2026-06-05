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Сын Эрдогана прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил городской комитет по внешним связям.

Источник: AP 2024

«С официальным визитом в Санкт-Петербург прибыл президент Всемирной конфедерации этноспорта, сын президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана — Билал Эрдоган. Его визит проходит в символичный период — в эти дни отмечается 106-летие установления дипломатических отношений между Россией и Турцией», — говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что в рамках программы его пребывания запланированы встречи и мероприятия, направленные на дальнейшее развитие двустороннего партнерства, включая продвижение традиционных видов спорта как важного элемента культурного наследия.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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