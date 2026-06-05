МИД Ирана объяснил, почему верховный лидер не появляется на публике

Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера после гибели своего отца Али Хаменеи. Как уточняется, Али Хаменеи погиб в первый день ударов США и Израиля по Ирану, которые начались 28 февраля. Новый верховный лидер был избран на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта. С того момента он не появлялся на публике, однако его пресс-служба несколько раз публиковала послания от его имени.