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МИД Ирана объяснил, почему верховный лидер не появляется на публике

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи не появляется на публике по соображениям безопасности и в соответствии с рекомендациями профильных органов.

Источник: Reuters

«Он весьма тесно вовлечен в процессы и влияет на развитие событий в стране, держа бразды правления. Однако по соображениям безопасности (профильные) органы не рекомендуют в большей степени появляться очно», — сказал Аракчи в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen. Как сообщает МИД Ирана, ведомство опубликовало расшифровку беседы.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что правительство Ирана поддерживает постоянную связь с лидером государства.

Ранее руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни информировал, что состояние здоровья Моджтабы Хаменеи улучшается. По его словам, у верховного лидера были диагностированы травма спины, колена и рваная рана за ухом.

Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера после гибели своего отца Али Хаменеи. Как уточняется, Али Хаменеи погиб в первый день ударов США и Израиля по Ирану, которые начались 28 февраля. Новый верховный лидер был избран на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта. С того момента он не появлялся на публике, однако его пресс-служба несколько раз публиковала послания от его имени.

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