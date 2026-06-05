Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Прямая трансляция

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основное внимание в выступлении Путин уделит экономике и экономическим вызовам — как внутри России, так и на глобальном уровне. При этом политические темы также могут быть затронуты. По словам Пескова, «не существует очищенной экономики», поэтому экономическая повестка неизбежно связана с политическими вопросами.