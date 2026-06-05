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Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин 5 июня выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Пленарная сессия традиционно считается центральным событием ПМЭФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основное внимание в выступлении Путин уделит экономике и экономическим вызовам — как внутри России, так и на глобальном уровне. При этом политические темы также могут быть затронуты. По словам Пескова, «не существует очищенной экономики», поэтому экономическая повестка неизбежно связана с политическими вопросами.

В пленарном заседании также примут участие зарубежные гости высокого уровня: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. После выступлений участники сессии ответят на вопросы журналистов.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что пленарное заседание ПМЭФ с участием главы государства всегда привлекает повышенное внимание политических кругов и СМИ.

Модератором пленарной сессии в 2026 году станет индийская журналистка Гита Мохан. Ранее эту роль на форуме выполняли известные российские и зарубежные журналисты и политологи.

Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит в 29-й раз. Мероприятие проводится с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема форума в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ПМЭФ участвуют представители более 130 стран.

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