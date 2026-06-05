Песков: Путину доложили об открытом письме Зеленского

«Да, мы в ночи уже передали письменный вариант то, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился. Президенту доложено», — заявил Песков.
Представитель Кремля также отметил, что не хочет забегать вперед, однако предположил, что данная тема с высокой вероятностью будет затронута в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Владимир Зеленский 4 июня в открытом послании Владимиру Путину сообщил, что не готов прибыть на переговоры в Россию. В письме украинский президент предложил российской стороне обозначить точную дату встречи, уточнив, что в качестве площадки для ее проведения могут выступить Швейцария, Турция и государства арабского мира.