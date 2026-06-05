Песков: Путину доложили об открытом письме Зеленского

Владимир Зеленский 4 июня в открытом послании Владимиру Путину сообщил, что не готов прибыть на переговоры в Россию. В письме украинский президент предложил российской стороне обозначить точную дату встречи, уточнив, что в качестве площадки для ее проведения могут выступить Швейцария, Турция и государства арабского мира.