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Песков: Путину доложили об открытом письме Зеленского

Президенту России Владимиру Путину было доложено об открытом письме, направленном ему украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщил 5 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, документ был передан главе государства.

Источник: РИА "Новости"

«Да, мы в ночи уже передали письменный вариант то, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился. Президенту доложено», — заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что не хочет забегать вперед, однако предположил, что данная тема с высокой вероятностью будет затронута в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Владимир Зеленский 4 июня в открытом послании Владимиру Путину сообщил, что не готов прибыть на переговоры в Россию. В письме украинский президент предложил российской стороне обозначить точную дату встречи, уточнив, что в качестве площадки для ее проведения могут выступить Швейцария, Турция и государства арабского мира.

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